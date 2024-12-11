Следует просто наслаждаться красотой момента: Бог позволил России наблюдать за сирийским замесом со стороны. А это дорогого стоит, хотя и, в известной степени, звучит цинично

Сирийский замес и его возможные последствия Обязательный реверанс: Привет маститым арабистам, ещё вчера блиставшим и продолжающим блистать военно-стратегической смекалкой, а позавчера, в свободное от основной работы время, поражавшим фундаментальными знаниями в микробиологии.