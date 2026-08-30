Вагенкхнет обвинила Мерца в нежелании знать подоплеку украинских лозунгов

Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что канцлер Германии Фридрих Мерц, по ее мнению, не учитывает исторический контекст используемых им украинских лозунгов.
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