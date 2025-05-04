Работник шиномонтажки защитил школьницу от хулиганов в Новосибирске

Компания подростков избила сверстницу и залила перцовкой, в потом бросилась в погоню за ней.Вечером в субботу, 3 мая, в микрорайоне Чистая Слобода группа подростков напала на девочку-сверстницу и её друзей.
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