Украинское военное руководство совершило преступление, разместив склад в непосредственной близости к жилым домам и интернату для пожилых в селе Милая под Киевом, но виновата во всем Россия.
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Отставной генерал из немчуры может говорить все, что угодно, собака лает - ветер носит. Но есть определенные рамки выходить за которые явно не стоит. Этот гансовский бывший вояка вышел за эти рамки. Значит что? Значит он должен пострадать и очень сильно. В той же Германии очень много эмигрантов из Азии и Африки, а им закон не писан. Может же так получиться, что араб Абдулла и негр Пепс покурят травы МАРИВАННЫ и порежут этого отставного генерала на ленточки для бескозырок? Конечно может такое быть! Так надо сделать, что бы это стало реальностью.