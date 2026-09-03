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Россия совершила преступление, ударив по складу с вооружениями в Киеве – немецкий генерал НАТО

Россия совершила преступление, ударив по складу с вооружениями в Киеве – немецкий генерал НАТО

Украинское военное руководство совершило преступление, разместив склад в непосредственной близости к жилым домам и интернату для пожилых в селе Милая под Киевом, но виновата во всем Россия.

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Новый комментарий от пользователя
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Andrey B-V

Отставной генерал из немчуры может говорить все, что угодно, собака лает - ветер носит. Но есть определенные рамки выходить за которые явно не стоит. Этот гансовский бывший вояка вышел за эти рамки. Значит что? Значит он должен пострадать и очень сильно. В той же Германии очень много эмигрантов из Азии и Африки, а им закон не писан. Может же так получиться, что араб Абдулла и негр Пепс покурят травы МАРИВАННЫ и порежут этого отставного генерала на ленточки для бескозырок? Конечно может такое быть! Так надо сделать, что бы это стало реальностью.