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Источник: Количество воспользовавшихся частотой «Волга» для сдачи в плен украинских военных значительно возросло

Источник: Количество воспользовавшихся частотой «Волга» для сдачи в плен украинских военных значительно возросло

Переход российской армии в наступление, а украинской в оборону значительно увеличил количество украинских военнослужащих, принявших решение воспользоваться открытой частотой 149.

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