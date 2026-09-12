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«Динамо» на 90-й минуте вырвало победу над «Оренбургом», а потом удалениями обескровила гостей перед матчем с «Краснодаром»

«Динамо» на 90-й минуте вырвало победу над «Оренбургом», а потом удалениями обескровила гостей перед матчем с «Краснодаром»

Есть характер у московского «Динамо». Команда неудачно стартовала: после четырех туров она занимала 10-е место.

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