Фотоловушки впервые запечатлели племя массако, не имеющее контактов с цивилизованным миром

Представители сообщества массако / © Funai Автоматические камеры, которые установили сотрудники Бразильского национального фонда коренных народов, запечатлели мужчин группы массако — это имя дали им по названию реки, протекающей через их земли, но никто не знает, как эти люди сами себя называют.