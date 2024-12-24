Фотоловушки впервые запечатлели племя массако, не имеющее контактов с цивилизованным миром

Представители сообщества массако / © Funai Автоматические камеры, которые установили сотрудники Бразильского национального фонда коренных народов, запечатлели мужчин группы массако — это имя дали им по названию реки, протекающей через их земли, но никто не знает, как эти люди сами себя называют.
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