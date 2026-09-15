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Регионы России

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Более 8,5 тыс. многодетных семей Подмосковья предпочли получить денежные выплаты вместо земельных участков

Более 8,5 тыс. многодетных семей Подмосковья предпочли получить денежные выплаты вместо земельных участков

Более 8,5 тыс. многодетных семей Московской области получили единовременную выплату в 400 тыс. рублей взамен предоставления земельного участка, сообщили в региональном Министерстве социального развития.

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