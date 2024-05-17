«Вагнер» закатали в бетон, хотя его основатель в критике военного ведомства оказался прав Могила основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина оказалась залитой бетоном, сообщил с Пороховского кладбища в Петербурге корреспондент «Фонтанки».
Разбор завалов в Минобороны: Пригожин получил ответ на вопрос — «Где снаряды?!»
Комментарии
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Natalija Osminina
Дело не в том, что они крали. Они крали не для себя (или скажем так- далеко не только для себя)- они работали на чужую разведку. Как считают китайскую. Хотя не на ту, которая поддерживает Си. Сейчас все кланы распались и мелко фрагментированы. Поэтому Китай тоже раскололся. Часть высшей элиты Китая поддерживает Иудейский глобальный проект, с властью США и Лондона (Трампа и клана Бориса Джонсона), а другая часть - Западный глобальный проект (клана Байдена). В Китай перекинули штаб квартиру глобалистов, поэтому туда и зачастили «тузы» глобализма. Лондон (в лице клана Бориса Джонсона- аристократических элит) поддерживает Китай и пакостит США больше , чем все остальные вместе взятые. А к примеру Сунак поддерживает Байдена. Поэтому и Си очень тяжело даже внутри своих элит. Надеюсь, сейчас он с Путиным порешает.
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5 час.
Sergiy Che
У Сталина тож, все кто ему не нравился (и не только в РККА)) сразу оказывались "работающими не на ту разведку" на вражью... 😉 Правда Сталин как и Путин СВОИХ в обиду не давал - Ворошилов Сталина пережил и никто его и после не щемил (хотя вот при наркомстве Ворошилова РККА и в зимнюю финскую компанию поморозила кучу бойцов из-за кретинского обмундирования и в начале ВОВ ж...пу словила из-за РЕАЛЬНОГО снарядного голода - https://topwar.ru/214222-o-snarjadnom-golode-v-krasnoj-armii.html?ysclid=lwamfrslri758850915
О «снарядном голоде» в Красной Армии
Военное обозрение
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4 час.
Natalija Osminina
Я же совсем не об этом говорю. Я говорю о том, кто в МО на кого работает. Слышали же, что Кузнецова обвиняют, что он работал на китайскую разведку. Но понятно, что не на Си, а скорее всего на его оппонентов, в Китае же тоже разделились. Кто-то за Ротшильдов (Рокфеллеры за Джо Байдена)- поддерживают Трампа, Орбана и пр. и согласны идти на компромисс с Москвой в желании строить Западноцентристский мир. Кстати, в 2012 г. Шойгу был награждён итальянцами от самого Папы - Мальтийским орденом (а такую награду дают самым-самым) . Так что там наверху черт ногу сломит.
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40 мин.
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