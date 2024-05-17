Разбор завалов в Минобороны: Пригожин получил ответ на вопрос — «Где снаряды?!»

Natalija Osminina Дело не в том, что они крали. Они крали не для себя (или скажем так- далеко не только для себя)- они работали на чужую разведку. Как считают китайскую. Хотя не на ту, которая поддерживает Си. Сейчас все кланы распались и мелко фрагментированы. Поэтому Китай тоже раскололся. Часть высшей элиты Китая поддерживает Иудейский глобальный проект, с властью США и Лондона (Трампа и клана Бориса Джонсона), а другая часть - Западный глобальный проект (клана Байдена). В Китай перекинули штаб квартиру глобалистов, поэтому туда и зачастили «тузы» глобализма. Лондон (в лице клана Бориса Джонсона- аристократических элит) поддерживает Китай и пакостит США больше , чем все остальные вместе взятые. А к примеру Сунак поддерживает Байдена. Поэтому и Си очень тяжело даже внутри своих элит. Надеюсь, сейчас он с Путиным порешает.

Sergiy Che У Сталина тож, все кто ему не нравился (и не только в РККА)) сразу оказывались "работающими не на ту разведку" на вражью... 😉 Правда Сталин как и Путин СВОИХ в обиду не давал - Ворошилов Сталина пережил и никто его и после не щемил (хотя вот при наркомстве Ворошилова РККА и в зимнюю финскую компанию поморозила кучу бойцов из-за кретинского обмундирования и в начале ВОВ ж...пу словила из-за РЕАЛЬНОГО снарядного голода - https://topwar.ru/214222-o-snarjadnom-golode-v-krasnoj-armii.html?ysclid=lwamfrslri758850915 О «снарядном голоде» в Красной Армии Военное обозрение