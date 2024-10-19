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Маск стал поддерживать республиканцев после разочарования в политике Байдена

Маск стал поддерживать республиканцев после разочарования в политике Байдена

Амбициозный миллиардер Илон Маск решил податься в политику: если раньше он голосовал за демократов, то сейчас активно агитирует за Дональда Трампа, поддерживает его предвыборную кампанию крупными финансовыми вложениями и предрекает США мрачное будущее в случае победы Камалы Харрис.

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