Маск стал поддерживать республиканцев после разочарования в политике Байдена

Амбициозный миллиардер Илон Маск решил податься в политику: если раньше он голосовал за демократов, то сейчас активно агитирует за Дональда Трампа, поддерживает его предвыборную кампанию крупными финансовыми вложениями и предрекает США мрачное будущее в случае победы Камалы Харрис.