Садальский прокомментировал возможное возвращение Чулпан Хаматовой в Россию

События зимы 2022 года привели к невероятным волнениям в сфере российского шоу-бизнеса. Неожиданно выяснилось, что немало культурных деятелей крайне далеки от патриотических настроений и не хотят поддерживать родную страну в сложный для нее период.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии