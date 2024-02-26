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Садальский прокомментировал возможное возвращение Чулпан Хаматовой в Россию

Садальский прокомментировал возможное возвращение Чулпан Хаматовой в Россию

События зимы 2022 года привели к невероятным волнениям в сфере российского шоу-бизнеса. Неожиданно выяснилось, что немало культурных деятелей крайне далеки от патриотических настроений и не хотят поддерживать родную страну в сложный для нее период.

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