Аргументы недели

98 540 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Вадимов
    Говорящие усы кремля выразила мнение либероты,а не жителей...вциом-карманная контора,что риеажут,то и намалюют на бумагеПолитолог Светов:...
  • Румина Мавлеева (Саитова)
    Царицын назван по местной речке Царице (от татарского слова сары су – «желтая вода»).   А Сталинград. освобождали  на...Политолог Светов:...
  • tsan tsan
    Лавров просто так даже не шутит.МИД Молдавии счел...

Ласковый телёнок из Дели

Ласковый телёнок из Дели

Надеюсь, что не обижу таким заголовком наших замечательных индийских товарищей. Ведь корова, как известно, самое священной животное по обе стороны великого Ганга.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх