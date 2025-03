Разработчики The Blood of Dawnwalker показали концепт-арт новой локации и одного из ва...

Разработчики The Blood of Dawnwalker показали концепт-арт новой локации и одного из вампировПосле выхода первого трейлера The Blood of Dawnwalker прошло уже много времени, но разработчики из Rebel Wolves не сидят сложа руки и дают игрокам больше возможностей для изучения созданного ими мира.