Bitcoin Exchange River Financial позволяет пользователям зарабатывать проценты в BTC по наличным депозитам

Компания River Financial не являясь банковской организацией, специализирующаяся на финансовых услугах с использованием криптовалюты Bitcoin, запустила новый продукт, который позволяет пользователям получать проценты по денежным вкладам.
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