FP: Аналитик Уолт из США спрогнозировал малую вероятность полной победы Киева на Украине

Специальная военная операция на Украине с малой вероятностью завершится успехом Киева, пишет в статье для журнала Foreign Policy американский профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт, передает "Военное обозрение".
Специальная военная операция на Украине с малой вероятностью завершится успехом Киева, пишет в статье для журнала Foreign Policy американский профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт, передает "Военное обозрение".
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