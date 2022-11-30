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FP: Аналитик Уолт из США спрогнозировал малую вероятность полной победы Киева на Украине

FP: Аналитик Уолт из США спрогнозировал малую вероятность полной победы Киева на Украине

Специальная военная операция на Украине с малой вероятностью завершится успехом Киева, пишет в статье для журнала Foreign Policy американский профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт, передает "Военное обозрение".

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