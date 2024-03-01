ТМК в текущем году ожидает сохранения продаж на уровне 2023-го

ТМК рассчитывает сохранить продажи трубной продукции на уровне показателя прошлого года, сказал Сергей Алексеев, директор по глобальному и стратегическому маркетингу компании, во время конференции для инвесторов.
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