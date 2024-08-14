Студотряды Архангельской области трудятся на Соловках

Для студенческого отряда экскурсоводов «Биармы» это уже четвёртое трудовое лето на архипелаге.Ребята проводят экскурсии по значимым местам Соловков, рассказывают о древних монастырях и событиях, которые сформировали уникальную культуру.
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