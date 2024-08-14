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Студотряды Архангельской области трудятся на Соловках

Студотряды Архангельской области трудятся на Соловках

Для студенческого отряда экскурсоводов «Биармы» это уже четвёртое трудовое лето на архипелаге.Ребята проводят экскурсии по значимым местам Соловков, рассказывают о древних монастырях и событиях, которые сформировали уникальную культуру.

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