Эксперт рассказал о безопасном использовании электросамокатов

Средство индивидуальной мобильности (СИМ) предназначено для индивидуального перемещения. О том, как безопасно использовать электросамокаты и какие предусмотрены штрафы за их использование, 21 марта «Известиям» рассказал адвокат коллегии адвокатов Москвы «Грифон», преподаватель высшей школы правоведения РАНХиГС, член Ассоциации юристов России Евгений Кривцун.
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