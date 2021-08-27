В Республике Хакасия местный житель признан судом виновным в убийстве падчерицы путем поджога

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 41-летнего жителя Боградского района.
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 41-летнего жителя Боградского района.
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