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В Республике Хакасия местный житель признан судом виновным в убийстве падчерицы путем поджога

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 41-летнего жителя Боградского района.

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