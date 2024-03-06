Где были родители: маленькая девочка проглотила 20 таблеток от астмы

Скорую помощь вызвали в Ольгинку, где и недосмотрели за ребенком, который нашел таблетки. По сообщению газеты “Туапсинские вести”, медики скорой помощи сделали девочке промывание желудка и доставили на осмотр в больницу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии