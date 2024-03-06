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Где были родители: маленькая девочка проглотила 20 таблеток от астмы

Где были родители: маленькая девочка проглотила 20 таблеток от астмы

Скорую помощь вызвали в Ольгинку, где и недосмотрели за ребенком, который нашел таблетки. По сообщению газеты “Туапсинские вести”, медики скорой помощи сделали девочке промывание желудка и доставили на осмотр в больницу.

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