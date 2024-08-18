Лукашенко заявил, что большинство жителей Украины ненавидят Зеленского

Большинство жителей Украины ненавидят действующего президента страны Владимира Зеленского. Об этом в ходе интервью для программы "Вести недели", которая транслируется на телеканале "Россия 1", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
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