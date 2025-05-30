Сегодня слишком хорошая погода, чтобы сидеть дома с плохим настроением Представляем прогноз на 30 мая в Туле

Сегодня слишком хорошая погода, чтобы сидеть дома с плохим настроением Представляем прогноз на 30 мая в ТулеСегодня, 30 мая, воздух прогрелся до +25 градусов, словно заботливые руки солнца укутали нас в тёплый плед.