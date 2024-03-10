Вызов прибалтийских дипломатов «на ковер» к Сергею Лаврову может иметь куда более серьезные последствия, чем кажется на первый взгляд.
ДОИГРАЛИСЬ: ПРИБАЛТЫ НАПРАСНО ОБИДЕЛИ ЛАВРОВА. МОСКВА ОЗВУЧИЛА ПОСЛЕДСТВИЯ
Комментарии
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1941-1945
В кодексе о труде СССР а теперь РФ Написано Если (рабочий служащий) Не явился на работу без уважительных причин УВОЛЬНЯЕТСЯ Так надо и с прибалтийскими шавками МИД
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2 н.
Сергей
Ну, предположим Литва уже попыталась ограничить проезд в Калининград ж\д транспортом. Что-то об этом ни кто не написал. Не знали? Речь идёт об анкетах к УПД-ЖД, которые раньше распечатывались с сайта, а теперь он заблокирован "так как услуги в вашей стране не предоставляются"... Так, чуть-чуть подгадили, а суеты с анкетой стало больше, так как теперь её нужно брать в кассе и вместо пары кликов ехать и стоять в очереди. Мелочно, но кому-то из "прибалтийский тигров" приятно. Наверное пора набутыливать.
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1 н.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
К сожалению, похоже, я оказался прав.
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1 н.
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