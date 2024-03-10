ДОИГРАЛИСЬ: ПРИБАЛТЫ НАПРАСНО ОБИДЕЛИ ЛАВРОВА. МОСКВА ОЗВУЧИЛА ПОСЛЕДСТВИЯ

В кодексе о труде СССР а теперь РФ Написано Если (рабочий служащий) Не явился на работу без уважительных причин УВОЛЬНЯЕТСЯ Так надо и с прибалтийскими шавками МИД

Сергей

Ну, предположим Литва уже попыталась ограничить проезд в Калининград ж\д транспортом. Что-то об этом ни кто не написал. Не знали? Речь идёт об анкетах к УПД-ЖД, которые раньше распечатывались с сайта, а теперь он заблокирован "так как услуги в вашей стране не предоставляются"... Так, чуть-чуть подгадили, а суеты с анкетой стало больше, так как теперь её нужно брать в кассе и вместо пары кликов ехать и стоять в очереди. Мелочно, но кому-то из "прибалтийский тигров" приятно. Наверное пора набутыливать.