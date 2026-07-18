Лайма Вайкуле после признаний в ненависти к России учит русский язык

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

А у нас совсем другое представление об оплате . Ты песенку спела , а тебе отсыпали столько , сколько шахтёру не заработать и в жизнь . Это не есть система оплаты творческим работникам и её надо срочно менять . А давайте все выйдем на сцену и споём у кого что получается . Да нам и денег столько не напечатает наше правительство и потом , а кто строить -то будет и защищать нас будет ? Ты говоришь учить начала русский язык . А зачем шельмовать в том , что ты его не знала , когда всё время со школьной скамьи разговаривала столько лет и вдруг по наущению западных кураторов и агентов забыла . А его нельзя забыть , если ты хочешь петь . У тебя даже репертуар весь составлен на русском . Почему -то высказывание о русском языке у Вии Артмане или у Раймонда Паулса , киноактёров и др. деятелей культуры совсем другое и совсем противоположное . Если ты собираешься молчать на русском , то где ты будешь работать -на ферме коровам сиськи дёргать и навоз из-под них убирать . Ты ведь ни разу не была включена в анонс праздника песни в Латвии и бесплатно как патриотка песен родной страны и не пела , а выступала на наших подмостках ( только исключительно за большие деньги ) !!! и устроена по жилью тоже в наших хоромах . Так чего тебе ещё надо мнимой Свободы , у тебя её было с лихвой . Ну а как тебе поётся сейчас ? А какая и кто назначит тебе теперь пенсию . Ведь по Законам Латвии тебе никто в России много не даст , да и вообще Законы СССР не действуют нигде . Тебе подобные с твоими кураторами убили страну , которую выращивало громадное поколение умных и мудрых людей