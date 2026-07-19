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Полезные и не полезные мигранты: с чем сталкиваются те, кто хочет жить в России – Бублик

Глава общественной организации "Путь домой" Анатолий Бублик в эфире Украина.ру объяснил, почему при сотнях тысяч желающих переехать в Россию реально въезжает в страну лишь каждый двадцатый.

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