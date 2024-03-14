Губернатор сообщил об обстреле Белгородской области, погиб водитель

В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель, сообщил Гладков.<strong>Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 8 воздушных целей на подлете к городу, <a href="https://t.
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