Путин сумел обезвредить британского шпиона засевшего в одном из российских банков. Об этом сообщил депутат Делягин

Интересная жизнь с Vera Star На протяжении многих лет президент России Владимир Путин настойчиво призывал всех представителей крупного российского бизнеса возвращать свои компании под юрисдикцию Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Истребители ВВС США не смогли подняться с базы в Сирии, т.к. ВКС России воздействовали средствами радиоэлектронной борьбы — Пентагон
- Вы в курсе, что армяне учили египтян строить пирамиды, египетские фараоны и Леонардо да Винчи были армянами?
- «Нас вытравливают» – Михалков объяснил, почему Победа 1945 года так не нравится Западу
Свежие комментарии