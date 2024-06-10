Как женские губы могут ответить на вопрос о наступлении рецессии в экономике?

Траты женщин на губную помаду, способны прогнозировать экономический кризис. Например, в 2001 года продажи помады в США выросли на 11%, а во времена Великой депрессии продажи косметики в целом увеличились на 25%.
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