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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Глава Банка Японии Харухико Курода: базовый индекс потребительских цен будет постепенно расти

В ходе своего сегодняшнего выступления на ежеквартальном заседании Банка Японии по региональной экономике, глава ЦБ Харухико Курода заявил, что с оптимизмом смотрит на тенденцию по достижению целевогоВ ходе своего сегодняшнего выступления на ежеквартальном заседании Банка Японии по региональной экономике, глава ЦБ Харухико Курода заявил, что с оптимизмом смотрит на тенденцию по достижению целевого инфляционного показателя (CPI) в 2%.

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