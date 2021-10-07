Глава Банка Японии Харухико Курода: базовый индекс потребительских цен будет постепенно расти

В ходе своего сегодняшнего выступления на ежеквартальном заседании Банка Японии по региональной экономике, глава ЦБ Харухико Курода заявил, что с оптимизмом смотрит на тенденцию по достижению целевогоВ ходе своего сегодняшнего выступления на ежеквартальном заседании Банка Японии по региональной экономике, глава ЦБ Харухико Курода заявил, что с оптимизмом смотрит на тенденцию по достижению целевого инфляционного показателя (CPI) в 2%.