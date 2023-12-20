Кишечные инфекции и пневмонии: чем болеют жители Архангельской области

В Роспотребнадзоре рассказали актуальные данные по заболеваемости в Архангельской области.За неделю с 11 по 17 декабря в Архангельской области зарегистрировали 207 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, среди этого числа 149 – детей.