Президент Таджикистана призвал жителей страны запастись едой на два года

Зачем таджикским семьям посоветовали сделать двухлетний запас продуктов.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на очередном заседании правительства заявил о необходимости сформировать в каждой семье продовольственный резерв минимум на два года.
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