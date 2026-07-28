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Царьград

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Президент Таджикистана призвал жителей страны запастись едой на два года

Президент Таджикистана призвал жителей страны запастись едой на два года

Зачем таджикским семьям посоветовали сделать двухлетний запас продуктов.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на очередном заседании правительства заявил о необходимости сформировать в каждой семье продовольственный резерв минимум на два года.

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Maxim
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