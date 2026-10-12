Продвижение к Краматорску: освобождено Лидино между Добропольем и Дружковкой Подразделения «центральной» группировки ВС РФ освободили населенный пункт Лидино, расположенный между Добропольем и Дружковкой.
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