Гороскоп на неделю со 2 по 8 октября 2023 года

ОвенЭта неделя испытает отношения многих Овнов на прочность. Постарайтесь сбалансировать земное и духовное, настойчиво трудиться на работе, хлебное карьерное место следует беречь как зеницу ока, демонстрируя высокое профессиональное мастерство.
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