Сербские майданщики на велосипедах поехали жаловаться на Вучича в ЕС

Сразу восемьдесят протестующих сербских «студентов» отправились на велосипедах в Страсбург, чтобы, как они говорят, обратить внимание европейских институтов на беззакония и аресты, которые царят в их стране.
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