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Лет до ста расти: 5 регионов, в которых люди научились жить долго и счастливо

Лет до ста расти: 5 регионов, в которых люди научились жить долго и счастливо

И какие приемы стоит взять на вооружение каждому Островки долголетия, регионы, в которых люди в среднем живут дольше, описаны в трудах известного американского путешественника и писателя Дэна Бюттнера как «Голубые зоны».

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