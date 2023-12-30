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Чемпионат Италии. «Брешия» – «Милан», «Виртус» примет «Викторию Либертас» и другие матчи

«Брешия» примет «Милан», «Виртус» дома сыграет с «Викторией Либертас». Чемпионат Италии  Регулярный чемпионат Ваноли Кремона – Бриндизи Дата проведения 30 декабря, 18.

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