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Царьград

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«Роскосмос» ввёл в эксплуатацию спутник «Электро-Л» № 5

«Роскосмос» ввёл в эксплуатацию спутник «Электро-Л» № 5

«Роскосмос» объявил о вводе в эксплуатацию гидрометеорологического спутника «Электро-Л» № 5. Аппарат находится на геостационарной орбите в точке 76 градусов восточной долготы и стал частью орбитальной системы из четырёх спутников серии.

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