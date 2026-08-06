«Роскосмос» ввёл в эксплуатацию спутник «Электро-Л» № 5

«Роскосмос» объявил о вводе в эксплуатацию гидрометеорологического спутника «Электро-Л» № 5. Аппарат находится на геостационарной орбите в точке 76 градусов восточной долготы и стал частью орбитальной системы из четырёх спутников серии.