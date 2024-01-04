Гримасы автопрома КНР

Средний возраст автомобиля в России – 15 лет. За это время он ржавеет, переваривается и перекрашивается, несколько раз ремонтируется и перестраивается, но продолжает исправно выполнять свою ключевую задачу: ездить и перевозить.
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