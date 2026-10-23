В последние годы часто можно услышать такое понятие как «ведическая жена». О том, как вести себя женщине в соответствии с Ведами рассказывают сотни духовных наставников и учителей.
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