Маск раскритиковал производителей F-35 за создание пилотируемых самолётов в эпоху развития беспилотных технологий

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, который собирается консультировать избранного президента Дональда Трампа по вопросам эффективности правительства в 2025 году, раскритиковал программу Пентагона по истребителям F-35, пишет издание Business Insider.
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