Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли восьмое место на чемпионате Европы

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые перешли в 2023 году из сборной России в команду Грузии, заняли восьмое место на чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду, не сумев повторить свой лучший результат в карьере.