Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли восьмое место на чемпионате Европы

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые перешли в 2023 году из сборной России в команду Грузии, заняли восьмое место на чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду, не сумев повторить свой лучший результат в карьере.
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