Продюсер Рудченко: Comedy Club закрылся из-за ухода основного состава комиков

Юмористическое шоу Comedy Club на телеканале ТНТ закрывается из-за ухода основного состава комиков. Продюсер Павел Рудченко подтвердил, что Гарик Мартиросян и Семен Слепаков* уже заняты другими проектами или живут за пределами России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии