РИА Новости: Власти Молдавии заподозрили членов «Победы» в госизмене

Скандальный молдавский миллионер Илан Шор объединил все свои проекты в один и назвал его «Победа». Его соратники планируют бороться с режимом Майи Санду, чтобы наладить отношения Молдавии и России, пишет РИА Новости.
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