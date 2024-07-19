Грязная игра

В последнее время мы всё чаще узнаем о массовых пищевых отравлениях в разных регионах России. В январе в Новосибирске причиной стали роллы местного общепита, в феврале в Иркутске — шаурма, в Дагестане — бургеры, в Приморье — наггетсы и соусы.