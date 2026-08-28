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Газета.ру

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NYP: OnlyFans-модель Софи Рейн пожертвовала около 15 млн рублей учителям

NYP: OnlyFans-модель Софи Рейн пожертвовала около 15 млн рублей учителям

Известная OnlyFans-модель Софи Рейн потратила около $170 тыс. (около 15 млн руб по курсу на 28 августа 2026 года) на школьные принадлежности для учителей, оплачивая товары из их списков желаний на Amazon.

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