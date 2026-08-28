NYP: OnlyFans-модель Софи Рейн пожертвовала около 15 млн рублей учителям

Известная OnlyFans-модель Софи Рейн потратила около $170 тыс. (около 15 млн руб по курсу на 28 августа 2026 года) на школьные принадлежности для учителей, оплачивая товары из их списков желаний на Amazon.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии