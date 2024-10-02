Воздух, а не продукты: новые детали дела о гибели отравившихся детей под Красноярском Евгения КомароваВ ходе расследования трагического случая в Красноярском крае, где в сентябре погибла часть многодетной семьи, стало известно, что в их доме отсутствовала вытяжка.