После поломки 4 спутников NorthStar разместит 11 сенсоров для слежения за космосом на аппаратах Kepler

Канадская компания планирует вывести их на орбиту в 2028 году, чтобы увеличить покрытие околоземного пространства NorthStar Earth & Space договорилась с канадской Kepler Communications разместить 11 оптических сенсоров для наблюдения за объектами в космосе на спутниках связи Kepler.