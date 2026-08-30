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После поломки 4 спутников NorthStar разместит 11 сенсоров для слежения за космосом на аппаратах Kepler

После поломки 4 спутников NorthStar разместит 11 сенсоров для слежения за космосом на аппаратах Kepler

Канадская компания планирует вывести их на орбиту в 2028 году, чтобы увеличить покрытие околоземного пространства NorthStar Earth & Space договорилась с канадской Kepler Communications разместить 11 оптических сенсоров для наблюдения за объектами в космосе на спутниках связи Kepler.

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