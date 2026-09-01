Привет, сентябрь! Интересно, каким ты будешь? И можно ли поторговаться на старте? Нам бы побольше хороших новостей и радостных событий, солнышка перед долгой зимой, красивых фотографий и как можно больше желтого, золотистого, багряного, чтобы красота 🤝 Надеемся, сентябрь прислушается к пожеланиям трудящихся, хотя и первый его день вполне неплох: 🍂 День рождения осени + День благодарности рыжему коту — вот сразу с ярких красок и начинаем;) 🍂 Всемирный день мира + День случайной доброты — не красота, а доброта спасет, поэтому будьте добрыми.