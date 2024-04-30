Рубль на Мосбирже в праздники продолжает снижение

Нацвалюта снижается вот уже на протяжении трех последних дней. Эксперты отмечают, что это связано с окончанием налогового периода и вышедшим две недели назад пессимистичным прогнозом Минэкономразвития по курсу рубля.
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