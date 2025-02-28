Зачем люки располагают посреди проезжей части и что означают разные буквы на них?

Может вы об этом и не задумывались, но если это сделать, то действительно становится интересно: а почему канализационные люки чаще всего на дороге? Зачем их делать там, чтобы потом, при ремонте, перекрывать проезжую часть? И что за буквы на них? И вообще, почему крышка канализационного люка круглая? Мы решили не оставлять эти вопросы без ответов и во всем разобраться.